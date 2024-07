Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre principalii suspecti in cazul crimei de la Braila, unde o femeie, medic stomatolog, a fost ucisa chiar in propriul cabinet a fost dus la audieri. Barbatul a fost retinut si se afla acum in fata procurorilor. Sunt patru zile de cand anchetatorii aduna probe, audiaza martori, verifica imagini.…

- O femeie de numai 41 ani a fost ucisa cu multiple lovituri de cuțit seara trecuta in propriul cabinet medical. Este vorba despre Marina Gavril, un cunoscut medic stomatolog din Braila. Aceasta s-a mutat acum cațiva ani din Republica Moldova și și-a intemeiat o familie in Romania și a deschis un cabinet…

- Momente de groaza s-au petrecut in aceasta seara, pe strada Grivitei, din Braila. O doctorita, medic stomatolog, a fost ucisa cu mai multe lovituri de cuțit, chiar in cabinetul medical. Totul s-a petrecut in cabinetul stomatologic din intersecția Garii cu Griviței al medicului Marina Gavril. Surse din…

- Primarul comunei Sutesti din judetul Braila, Costica Dobre, condamnat definitiv pentru proxenetism, fiind acuzat ca a racolat fete pe care le-a obligat sa se prostitueze in afara tarii, a fost reales la scrutinul din 9 iunie. El a obtinut cel mai mare numar de voturi – peste 60 de procente – in trei…

- Barbatul care a murit carbonizat dupa ce a intrat cu masina intr-o cisterna incarcata, in judetul Braila, era politist. El avea 22 de ani si a mai incercat sa se sinucida in luna februarie. ”Din primele verificari efectuate, se pare ca soferul autoturismului ce a fost gasit carbonizat ar fi un tanar,…

- Principalul suspect in cazul mortii Raisei si-a recunoscut fapta. Este vorba despre unul dintre verisorii copilei de doi ani, un adolescent de 15 ani, care a fost retinut pentru 24 de ore. Anchetatorii au constatat ca fata a fost injunghiata si stransa de gat, sangele ei fiind gasit pe hainele baiatului. …

- Raisa, fetița de doi ani din Dolj care a disparut din fața casei unde se juca alaturi de mai mulți copii, a fost ucisa cu cruzime. Micuța ar fi murit prin asfixiere mecanica prin strangulare, iar pe corp au fost gasite și multe leziuni prin ințepare. Astfel, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Barbatul suspectat ca și-a ucis nepoata de 8 ani a fost prins in apropierea locuinței sale. S-au tras focuri de arma Barbatul de 32 de ani din judetul Botosani suspectat ca si-a ucis nepoata de 8 ani a fost prins in apropierea locuintei sale, fiind imobilizat de catre politisti, dupa ce s-au tras si…