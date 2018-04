Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Sfat se casatorește cu artistul Nadir, unul dintre cei mai ravniți cantareți din showbiz. Petrecerea va fi una senzaționala, incarcata cu tradiții și cu obiceiuri specifice culturii interpretului. Nunta va fi libaneza, cu totul de la mancare și decor, pana la muzica și dansatoare, respectand…

- Brigitte Sfat a uimit pe toata lumea cand a aparut in rochie de mireasa. Se pare ca vedeta se casatorește pentru a patra oara, de aceasta data cu Nadir, unul dintre cei mai ravniți cantareți din showbiz. Petrecerea va fi una senzaționala, incarcata cu tradiții și cu obiceiuri specifice culturii artistului.…

- Nunta mare in showbiz! Brigitte Nastase se casatorețte pentru a patra oara cu nimeni altul decat Nadir, care se pregatește sa devina tata pentru a doua oara. Petrecerea va fi una senzaționala, incarcata cu tradiții și cu obiceiuri specifice culturii artistului.

- Jo, pe numele din buletin Ioana Anuța, a transmis un mesaj emoționant cu ocazia Invierii Domnului. Cum gandurile scrise au fost insoțite de un selfie in care apare barbatul iubit, Nadir a facut un comentariu spumos, care a dat naștere la mai multe intrebari. In varsta de 23 de ani, Jo traiește o poveste…

- Elena Ionescu este insarcinata in 5 luni, fosta componenta a trupei Mandinga a vorbit pentru "Rai Da' Buni" despre fericitul eveniment din viata sa, scrie spynews.ro. Mai mult de atat, frumoasa cantareata a spus ca emisiunea "Rai Da' Buni" i-a adus noroc pe plan relational. Citeste si Iubitul…

- David Blair a fost lasat pe mal cand celebrul Titanic debarca pentru ultimul sau voiaj, echipajul alegand un marinar cu mai multa experienta. Nimeni nu avea de unde sa stie ca ofiterul pastrase cheia care ar fi putut sa ii salveze pe cei de la bordul vasului.

- Nu aduce primavara, ce poate aduce o minte inventiva, dublata de mult curaj și chef de joc! De 1 martie, simpaticul Dani Otil, matinalul poznaș de la Neatza cu Razvan si Dani, s-a transformat intr-un marțișor, spre surprinderea colegilor.

- Ravi Kumar din India a calatorit aproape 1000 de kilometri pentru a se casatori cu o femeie pe care nu o intalnise niciodata. Familia lui a aranjat nunta cu un an in avans, dupa ce tatal miresei a stat trei ani in casa mirelui. Intreg evenimentul a decurs normal, exact cum fusese planificat,…