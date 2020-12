Stiri pe aceeasi tema

- Un pui de girafa care a venit pe lume saptamana aceasta in Marea Britanie a primit numele Margaret, in onoarea primei persoane vaccinate impotriva maladiei COVID-19 in aceasta tara, relateaza Agerpres.Margaret Keenan, in varsta de 90 de ani, a fost prima persoana din lume care a fost imunizata marti…

- Vaccinul anti-COVID este contraindicat persoanelor care sufera de alergii severe. Avertismentul vine de la Agenția de Reglementare a Medicamentului din Marea Britanie, țara care a autorizat deja serul produs de Pfizer și BioNTech.

- Marea Britanie devine, marți, prima țara din lume care va lansa vaccinul COVID-19 dezvoltat de Pfizer și BioNtech, care vor fi facute in 50 de spitale din țara, relateaza agenția de presa Reuters.ServiciulNațional de Sanatate din țara va acorda prioritate vaccinarii persoanelor cuvarsta peste 80 de…

- Premierul Boris Johnson și ministrul britanic al Sanatații se vor vaccina in direct, la televiziune, impotriva COVID-19, pentru a da un exemplu. Marea Britanie este prima țara care a autorizat vaccinul realizat de compania americana Pfizer in colaborare cu cea germana BioNTech.