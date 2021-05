Stiri pe aceeasi tema

- Restricțiile anti-COVID au fost relaxate in Marea Britanie, dupa 4 luni. Astazi s-au deschis barurile, pub-urile, saloanele de infrumusețare și salile de sport in Anglia. Mai multe restricții au fost relaxate și in Irlanda de Nord, Scoția și Țara Galilor, datorita campaniei de vaccinare. Primii clienți…

- Magazinele neesențiale, saloane de infrumusețare și salile de sport s-au redeschis de luni in Anglia și Țara Galilor, intr-o prima etapa importanta de relaxare a masurilor dupa patru luni de carantina, scrie BBC. De asemenea, terasele și restaurantele vor primi clienți in spații deschide.Peste 32 de…

- Dintre cele 1,1 milioane de persoane din Marea Britanie care susțin ca s-au testat pozitiv COVID-19, majoritatea (91,2%) au raportat ca se confrunta cu cel puțin un simptom in momentul primei infecții cu coronavirus. Acest procent a fost insa mai mare (97,1%) in randul celor care au avut prima data…

- Pentru prima data recensamantul conține o intrebare opționala in incercarea de a „masura” populația transgender. Recensamantul populației incepe in Anglia, Țara Galilor și Irlanda de Nord, avand in premiera o intrebare privind identitatea de gen in chestionar. Recensamantul populației in Scoția pana…

- ”Aceasta idee ca Marea Britanie poate ajunge prima acoloi este o gandire ingusta, sincer. Este un nationalism pervers cand Marea Britanie si UE ar trebui sa lucreze impreuna ca parteneri ", a spus el intr-un interviu pentru ziarul The Times. Coveney a sustinut ca Marea Britanie colaboreaza cu UE si…

- Premierul britanic a anunțat un plan de eliminare treptata a restricțiilor impuse de pandemie. Planul este etapizat și incepe pe opt martie, cand ar urma sa se redeschida școlile. Din 29 martie, ar urma sa fie permise intalnirie grupurilor de cel mult șase persoane sau doua familii, informeaza BBC.…