Premierul britanic, Boris Johnson, s-a casatorit sambata cu logodnica sa, Carrie Symonds, in cadrul unei "ceremonii desfasurate in secret", potrivit presei britanice, noteaza AFP. Cunoscut pentru viata sa amoroasa agitata, Boris Johnson, 56 de ani, s-a casatorit cu Carrie Symonds, 33 de ani, in catedrala catolica din Westminster, in fata prietenilor apropiati si a rudelor, au raportat cotidianele Mail on Sunday si The Sun. El este al doilea prim-ministru britanic care s-a casatorit in timpul mandatului sau, primul fiind Robert Jenkinson in 1822. Ei asteptau de mai multe luni sa se casatoreasca…