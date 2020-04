Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce președintele Romaniei, Klaus Iohannis și Bogdan Aurescu, ministrul de Externe au facut un apel catre romanii din diaspora, se pare ca mesajul a fost ințeles, iar compatrioții noștri nu se vor mai intoarce in țara, de Paște, intr-un numar atat de mare. In acest context, ministrul de Interne a…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, luni seara, ca sunt 4.172 locuri de carantina la nivel national, in 125 de locatii aflate in 121 de localitati din 40 de judete. De asemenea, ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat ca sunt disponibile in jur de 2.500 de paturi in toate sectiile…

- Un numar de 17 persoane sunt in carantina in Romania, dupa ce s-au aflat in zone unde sunt numeroase cazuri de infectare cu coronavirus, iar alti aproximativ o mie de oameni sunt izolati la domiciliu, au anuntat, luni seara, autoritatile. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a spus ca, in Neamt, doua…