Stiri pe aceeasi tema

- Acordul incheiat de Ministerul de Interne cu Biserica Ortodoxa a fost modificat, astfel ca oamenii nu vor putea lua parte la slujbe nici in incinta, nici... The post Marcel Vela: Acordul MAI-BOR a fost modificat – Slujbele din noaptea de Inviere se vor oficia fara participarea credincioșilor in incinta…

- *Prescura va fi distribuita vineri si sambata; credinciosii vor trece pe declaratie numele bisericii din zona Ministerul Afacerilor Interne vine in sprijinul Bisericii Ortodoxe si va ajuta Patriarhia pentru ca Lumina sa ajunga la credinciosi in noaptea de Paste.”Astazi am semnat alaturi de Preafericitul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, marti, la Azuga, ca, in urma unor discutii cu Patriarhia Romana, au fost stabilite masuri pentru a permite credinciosilor „sa se bucure” de

- Astazi sau maine va fi emisa o noua ordonanta militara, prin care se vor face anumite clarificari cu privire la Sarbatorile Pascale. Anunțul a fost facut in urma cu puțin timp de Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela. Ordonanța militara 9 vine in urma unor discutii cu Patriarhia Romana și au fost…

- Anul acesta nu putem merge la biserica, de Inviere, sa luam Lumina, in urma instituirii starii de urgența de pe teritoriul Romaniei din cauza pandemiei de COVID-19. Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu, a explicat pentru credincioși cum vor fi savarșite slujbele in aceasta…

- Sfantul Sinod Permanent al Bisericii Ortodoxe a Greciei a anunțat ca slujbele din Saptamana Patimirilor și perioada pascala vor avea loc „cu ușile incuiate”, fara participarea credincioșilor.Sinodul le-a reamintit credincioșilor indemnul Sfantului Ioan Gura de Aur ca omul care nu merge la…

- Teologul Mihai-Silviu Chirila ataca in instanta Ordonanta Militara nr. 2/2020, prin care s-a restrictionat accesul la slujbele religioase. Acesta l-a chemat in judecata pe Marcel Vela, Ministrul Afacerilor Interne, pentru ca, pe cale urgenta, sa se dispuna anularea parțiala a Ordonanței militare…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat ca incepand de duminica, 22 martie 2020, vor fi impuse, prin ordonanta militara, o serie de restrictii privind circulatia persoanelor, in vederea prevenirii raspandirii noului coronavirus. Restrictiile vor fi impuse in special pe timp de noapte, cand…