- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit, duminica seara, intr-un interviu la Romania TV, despre nominalizarea sa ca premier de catre Klaus Iohannis."Am spus ca eu, ca orice om politic, sa avem o colaiție, o alianța din 2024. Eu nu am spus ca voi fi premier sau Ciuca. Am ințeles ca nu vor, am vazut…

- Președintele USR, Catalin Drula, face un apel catre Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca pentru a vota in Parlament legile care interzic complet publicitatea la jocuri de noroc și amplasarea pacanelelor langa școli. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat joi, in contextul vizitei Maiei Sandu in Romania, ca este de acord cu președintele Klaus Iohannis care a spus ca Romania este pregatita sa ajute Republica Moldova „in orice scenariu”. „Cel mai vulnerabil stat european in acest moment este Republica Moldova”,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, se pregatește sa devina noul prim-ministru al Romaniei, dupa rotativa din luna mai. Ciolacu a prezentat masurile pe care PSD le va adopta, imediat dupa preluarea mandatului de premier. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca este nevoie de o legislație uniforma, iar daca companiile cu capital romanesc platesc 1% impozit din cifra de afaceri, atunci și companiile multinaționale trebuie sa aiba același procent. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, la emisiunea modearta de Victor Ciutacu la Romania TV, ca Romania are nevoie de un presedinte de stanga, care ar putes fi chiar un intelectual neinregimentat intr-un partid. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, la Romania TV, despre scenariul unei candidaturi la prezidentiale in Romania a Maiei Sandu, ca este unul dintre sustinatorii unificarii Romaniei Mari, dar „una e ceea ce ne dorim si alta e realitatea”. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, la Romania TV, ca ar fi un demers 'infantil' ca PSD și PNL sa mearga la prezidențiale cu un candidat comun, dupa ce au candidat separat la alegerile europarlamentare, locale și parlamentare. El a adaugat ca PSD va veni cu un „intelectual” la prezidențiale.…