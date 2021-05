Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca parlamentarii social-democrati vor depune o motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Raluca Turcan, sustinand ca aceasta nu stie ce legi a votat in urma cu un an. "Raluca Turcan nu rateaza nicio zi pentru a se face de ras! Astazi ne-a povestit…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat duminica, la Insider Politic, ca va depune o moțiune de cenzura impotriva Guvernului Cițu. El a spus ca PSD ar fi organizat proteste daca nu ar fi fost pandemie. „O sa incercam. Avem dreptul la cate o moțiune pe sesiune.”, a spus Marcel Ciolacu.…

- In timp ce o schema de ajutor de minimis pentru producatorii de usturoi este in dezbatere publica, liderul PSD, Marcel Ciolacu, se arata nemulțumit de modul cum producatorii sunt sprijiniți și da ca exemplu inițiativele social – democraților. Doar ca nivelul alocațiilor de atunci era similar sau chiar…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu se indoiește in privința calcularii ratei de infectare și spune ca va solicita infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind „masluirea datelor pandemiei” de catre Guvernul Orban. „Masluirea cu premeditare a datelor pandemiei de catre Guvernul Orban este un…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, iși prețuiește banii la fel de mult ca discursurile sau informațiile pe care urmeaza sa le prezinte in conferințele de presa. Așa a reușit ca, in momentul in care a scos niște hartii din buzunarul interior al sacoului, sa traga involuntar și cateva bancnote care au…

- PSD va depune la Senat o motiune simpla impotriva ministrului Economiei, Claudiu Nasui, a declarat presedintele social-democratilor, Marcel Ciolacu, care a precizat ca procedura va avea loc zilele viitoare. Printre argumente, se numara „decizia de a nu se mai promova exporturile romanești in afara teritoriului…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, anunta ca PSD va depune motiune simpla impotriva ministrului Economiei, Claudiu Nasui, acuzandu-l pe acesta ca „a avut cont de administrator si a putut sa intervina” in procedura de alocare a ajutoarelor financiare din fonduri europene pentru intreprinderile mici si…