- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, presedinte al Camerei Deputatilor, a confirmat luni ca ramane adeptul ideii unui guvern de uniune nationala in cazul in care motiunea de cenzura a Guvernului va trece de Parlament, dar a amintit ca acesta este atributul sefului statului. Intrebat intr-o conferinta…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu sustine, la depunerea motiunii de cenzura, ca Guvernul Orban a stiut ”doar sa fure si sa fugareasca primarii in perioada pandemiei”. Textul motiunii a fost semnat de 205 parlamentari PSD si ALDE, in contextul in care social-democratii au nevoie de 233 de voturi pentru a tranti…

- Marcel Ciolacu a anunțat ca PSD va depune moțiune de cenzura prin care spera daramarea Guvernului Orban. Șeful social-democraților a facut anunțul in Parlament in timpul ședinței in care premierul Ludovic Orban a prezentat raportul privind masurile luate pentru combaterea epidemiei de coronavirus, inceperea…

- E batuta in cuie. Cel puțin la modul declarativ. Probabil și in fapt. La mijlocul lunii august, PSD introduce moțiunea de cenzura. Marcel Ciolacu chiar s-a grabit sau chiar s-a pripit anunțand ca a strans numarul necesar de semnaturi. Intrebarea cheie acum este in folosul cui va fi dat jos Guvernul…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, anunta ca va depune in luna august motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban. Liderul PSD sustine ca s-au strans deja 202 semnaturi pentru introducerea motiunii, scrie News.ro.Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, a precizat ca Guvernul liberal…