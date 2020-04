VIDEO Marcel Ciolacu: Florin Cîțu a copiat prost IMM Invest de la PSD Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a declarat marți dupa o ședința a conducerii centrale a partidului ca IMM Invest lansat de Guvernul Ludovic Orban a fost „copiat prost” dupa un program inființat de fostul guvernare social-democrata in 2017. „In ce priveste vestitul si celebrul site al dlui Citu, dl Citu a transformat ministerul Finantelor intr-o posta (...) Nu a facut o convenție cu bancile foarte clara, ca Ministerul de Finanțe sa fie decidentul celor care acceseaza aceasta platforma și acești bani, aici vorbim de IMM-uri, vorbim de 60% din PIB și de 60% din angajații din Romania. Bancile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

