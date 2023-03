Video - Marcel Ciolacu e categoric pe pragul pe abuz în serviciu: Va pleca din Camera Deputaților către promulgare cu 9.000 de lei Președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu a anunțat ca miercuri proiectul de lege care va cuprinde pragul de 9.000 de lei pentru abuzul in serviciu va pleca din Camera la promulgare. „Nu a fost nicio lege votata, ea urma sa vina la Camera Deputaților, unde se discuta. Mai mult, sunt ferm convins ca alaturi de colegii mei, și din PSD, și din PNL, și din UDMR, miercuri aceasta lege va pleca din Camera Deputaților catre promulgare cu 9.000 de lei propus de catre ministrul Justiției”, a spus Marcel Ciolacu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

