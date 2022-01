Un deputat PNL, Alexandru Muraru, fratele ambasadorului Romaniei in SUA, Andrei Muraru, cere scoaterea in afara legii a AUR, dupa ce Alianța a spus ca, in ultimii ani, se constata o "actiune sistematica de subminare" a calitatii invatamantului din Romania prin ridicarea la rangul de materii a unor "teme minore sau care pot face obiectul unor simple lectii in cadrul materiilor existente (ex. educatie sexuala, istoria Holocaustului, etc.), in paralel cu reducerea importantei acordate materiilor fundamentale pentru formarea noilor generatii: stiintele exacte, Limba si literatura romana, Istoria…