Stiri pe aceeasi tema

Premierul Republicii Portugheze, Antonio Costa, efectueaza, joi, o vizita de lucru in Romania, in cadrul careia se va intalni cu prim-ministrul Nicolae Ciuca, va fi primit de presedintele Klaus Iohannis si va avea o intrevedere cu presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca nu vede nicio alta coaliție posibila, dupa alegerile din 2024 și considera ca PNL și PSD vor ramane impreuna la guvernare.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit despre programul de masuri sociale pe care Romania urmeaza sa le aplice.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, arata faptul ca Romania se confrunta cu mai multe crize suprapuse, dar la nivel guvernamental s-au gandit deja masuri atat pentru problemele care deja au aparut, dar se incearca și adoptarea unor masuri pentru a preintampina viitoare probleme.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca este posibil ca o noua criza economica sa izbucneasca la nivel mondial, dar a precizat ca spre deosebire de alte momente similare, Romania a inceput sa se pregateasca anticipat.

Intr-o analiza asupra impactului razboiului din Ucraina asupra regiunii in care instituția financiara activeaza, BERD apreciaza ca economia Romaniei va crește in acest an cu 2,8%, prognoza in scadere cu 1,6 puncte procentuale fața de estimarea din noiembrie.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, ii liniștește pe romani și spune ca țara noastra nu foarte expusa in fața crizei alimentare anunțate de liderii lumii.

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a scris, joi, intr-un mesaj pe Twitter, dupa intalnirea cu premierul spaniol Pedro Sanchez, aflat in vizita oficiala in Romania, ca acesta este "un lider care a promovat activ nevoia unui plan de rezilienta"