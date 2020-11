Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, joi, la Libertatea, ca efectul exploziei de cazuri de coronavirus din Romania se va reflecta in rata mortalitații in urmatoarele saptamani. Un numar de 9.714 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate, in ultimele 24 de ore, in urma…

- Declaratia presedintelui Klaus Iohannis vine dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a anuntat joi 6.481 de noi cazuri de infectare cu SARS-COV-2 in 24 de ore. Potrivit GCS, 83 de persoane infectate cu noul coronavirus au murit. La Terapie Intensiva sunt internate in prezent 868 de persoane infectate…

- "Noi nu dorim sa ne unim sa depasim aceasta criza. Sunt aceste dispute care vor continua. Eficienta Guvernului o vedem si pe aceasta. Eu am dorit un pact pentru sanatate de la presedinte. N-am primit inca raspuns. Fiecare dintre noi are dreptul de a gresi si de a se indrepta. Situatia din…

- O situație incredibila a avut loc, astazi ( marți, 13 a.c.), atunci cand Institutul de Sanatate Publica(INSP) și Grupul de Comunicare Strategica au transmis date contradictorii privind rata de infectare in București raportat la mia de cazuri in ultimele zile. Klaus Iohannis susține ca aceasta situație…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a transmis vineri, in contextul disputei privind o eventuala amanare a date alegerilor parlamentare, ca daca se va agrava situația medicala in țara, atunci social-democrații „nu vor ezita nicio secunda in a alege viața oamenilor”. Replica vine dupa ce premierul Ludovic…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca nu vede motive pentru o noua perioada de carantina. Cu un numar de infectari in creștere, șeful statului spune ca respectarea regulilor sanitare poate duce la stoparea epidemiei. ​„Nu vad motive pentru un așa numit lockdown, pentru o situație in care cetațenii…

- CIFRE… Grupul de Comunicare Strategica arata ca azi, in județul Vaslui, sunt 69 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus. Distinct de acestea, in urma retestarii pacienților deja pozitivi, 8 persoane au fost reconfirmate pozitiv. La nivel național, fața de ultima raportare, marți au fost inregistrate…

- La ultima informare oficial, Grupul de Comunicare Strategica a raportat 1.415 noi cazuri de COVID-19 și 44 de decese in Romania. Bilanțul total al imbolnavirilor a ajuns la 68.046. Urmatoarea actualizare a datelor urmeaza sa fie facuta pe 15 august, la ora 13.00.