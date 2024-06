Stiri pe aceeasi tema

- "Țopaiala pe calendar afecteaza increderea in parteneri, trebuie sa inceteze! Ca premier, am obligația de a nu favoriza un partener sau o coaliție.De luni, ii invit pe liderii partidelor politice pentru a stabili calendarul alegerilor. Aceasta este abordarea corecta, și nu schimbarea unui ministru",…

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca, daca PNL doreste, in continuare, organizarea alegerilor prezidentiale in noiembrie, maine nu mai are rost sa aiba loc o noua sedinta a coalitiei de guvernare. Seful guvernului spune ca liberalii nu si-au tinut cuvantul dat si, daca nu se va respecta calendarul deja…

- Prim vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, a afirmat marti, ca datele propuse de Partidul National Liberal pentru organizarea alegerilor prezidentiale sunt 10 si 24 noiembrie, conform Agerpres.roDatele propuse de Partidul National Liberal sunt cele constitutionale, 10 cu 24 noiembrie. Asta e data constitutionala,…

- Liderii PSD și PNL se reunesc, marți, pentru a stabili definitiv data alegerilor prezidențiale. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca joi va fi adoptat actul normativ privind organizarea scrutinului, iar pe masa au ramas doua variante: 15 sau 29 septembri

- Liderii PSD și PNL au cazut de acord cu data alegerilor prezidențiale și in prima ședința de Guvern se va face și anunțul oficial. Dupa mai multe runde de discuții, liderii PSD și PNL au cazut de acord ca primul tur al alegerilor prezidențiale sa aiba loc pe data de 29 septembrie, iar turul doi […]…

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut, in sedinta de guvern de vineri, ministrului de Interne, Catalin Predoiu sa pregateasca proiectul hotararii de guvern privind alegerile prezidentiale, el precizand ca saptamana viitoare stabilesc la care dintre cele doua date, 15 sau 29

- Ca urmare a acestui blocaj premierul Marcel Ciolacu le-a transmis un mesaj tuturor miniștrilor pentru a-i anunța ca ședința de joi se amana. Este vorba despre ședința in cadrul careia ar fi urmat sa fie emisa Hotararea de Guvern privind data alegerilor prezidențiale.Aceasta va fi organizata la o data…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat, joi, ca liberalii vor discuta cu partenerii de guvernare, PSD, o eventuala mutare, de comun acord, a datei alegerilor prezidentiale in noiembrie sau decembrie.