- Inaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a facut apel miercuri la vigilența in fața creșterii politice a extremei drepte in Europa, citand narațiuni care dezumanizeaza migranții și solicitanții de azil.

- Alianta pentru Unirea Romanilor va participa luni, de la ora 11,00, la consultarile anuntate de premierul Marcel Ciolacu cu privire la data alegerilor prezidentiale din acest an.Delegatia AUR va fi compusa din presedintele AUR, George Simion, presedintele Consiliului National de Conducere al AUR, Claudiu…

- Creșterea salariului minim la 3.700 de lei de la 1 iulie va veni la pachet cu majorarea de la 200 de lei la 300 de lei a sumei care nu se taxeaza din salariul minim brut, dar și cu inghețarea punctului de amenda pana la sfarșitul acestui an, a anunțat joi inaintea ședinței de Guvern premierul Marcel…

- ”Eu am preluat o inflatie de, cred, 10,3 la suta. Am ajuns acum la o inflatie de 5,8-5,9. Este evident ca suntem intr-un trend descendent. Sunt ferm convins ca spre sfarsitul anului, categoric, va fi o inflatie sub cinci la suta. De fapt, si BNR a prognozat acest lucru. Ce e cel mai imbucurator este…

- O eventuala decizie a Romaniei privind livrarea catre Ucraina a unui sistem de rachete Patriot deranjeaza foarte mult Moscova, dar Rusia nu va ataca Romania, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu. Premierul a fost chestionat, la Digi 24, despre decizia care ar urma sa fie luata in CSAT in privinta…

- Marcel Ciolacu a laudat dezvoltarea unui județ in ultimii doi ani. El susține ca ritmul de dezvoltare a fost unul impresionant, accelerat. Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marti, ca judetul Brasov este campionul absolut in ceea ce priveste cresterea economica la nivel national, iar in ultimii doi…

- Marcel Ciolacu raspunde, legat de dubiile privind majorarea salariului minim din 1 iulie: „Deciziile se iau in Guvern. Sunt prim-ministrul Guvernului Romaniei și atat”. Ciolacu a fost intrebat, luni, despre vocile care susțin ca de o noua creștere a salariului minim din 1 iulie ar putea fi amanata.

- Nicolae Ciuca, președintele Senatului și al PNL, anunța ca Agenția S&P a reconfirmat ratingul suveran al Romaniei și subliniaza ca decizia agenției de rating “vine pe fondul situației economice solide, construite de guvernarea liberala”. Este de amintit faptul ca, acum un an, funcția de premier a fost…