- Cap Limpede, stiri adevarate: Presedintele PSD, Marcel Colacu, a afirmat ca prezidentiabilul PSD va fi decis in urma unei competitii interne, dar nu exclude sustinerea lui Mircea Geoana la alegerile prezidentiale din 2024. ”Pariul meu este ca in 2024 PSD sa si castige alegerile prezidentiale, nu numai…

- Florin Cițu: 5 milioane de vaccinați pana la sfarșitul lunii. Valeriu Gheorghița: vaccinare inclusiv la piscina sau la muzeu. Klaus Iohannis: 7 milioane de vaccinați pana in august. Alexandru Rafila: 10 milioane de vaccinați pana in septembrie. In panoplie mai avem și „Orașul vaccineaza satul”, o capodopera…

- „In ședința de Guvern am avut mai multe acte normative importante. Am aprobat sumele pentru a plati o luna in plus minerilor din Vale Jiului. Am avut o discuție pe PNRR. Eu am saptamanal discuții și voiam sa ma asigur ca miniștrii au pus la punct partea tehnica și putem depune cat mai curand”, a spus…

- 103.233 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, ceea ce ridica numarul total al celor vaccinați cu cel puțin o doza de la inceputul campaniei la 3.789.351, a anunțat joi Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19.

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, considera ca nu este posibil ca in acest ritm de vaccinare Romania sa ajunga la cinci milioane de persoane vaccinate cu doua doze, dar afirma ca este probabil sa se atinga aceasta cifra pentru persoanele carora li se administreaza o singura doza. Ioana Mihaila…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, face apel la ”festivalieri” sa se vaccineze impotriva coronavirusului pentru ca in vara acestui an sa poata fi organizate marile evenimente muzicale care nu au avut loc in 2020 din cauza pandemiei. Boc a transmis acest mesaj in contextul in care vineri,…

- Novavax amana semnarea unui contract de livrare a vaccinului sau imporiva Covid-19 in Europa din cauza problemelor de aprovizionare cu materii prime, a declaratm joi, un oficial al UE implicat in discutii, transmite Reuters. Citește și: Florin Cițu iși incalca una dintre marile promisiuni…