Judetul Tulcea: Accident rutier in apropierea localitatii Caugagia. Un barbat a fost ranit (galerie foto)

Un accident rutier a avut loc in aceasta seara pe DN22D in judetul Tulcea. Potrivit reprezentantilor ISU Delta Tulcea, in jurul orei 18:25, prin apel la 112, pompierii au fost instiintati despre… [citeste mai departe]