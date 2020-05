Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a lesinat in timpul conferintei in care prezenta programul PSD de relansare a economiei. VIDEO Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a leșinat, duminica, in timpul conferinței de presa susținute la sediul PSD din Kiseleff. In imagini se vede cum Marcel Ciolacu incepe sa respire greu, iar…

- Presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a declarat duminica, intr-o conferinta de presa, ca presedintele Klaus Iohannis si Guvernul PNL nu pot sa depaseasca interesele electorale, au refuzat constant dialogul si PSD propune programul ”Repornim Romania”, un pachet de 28 de masuri economice si sociale,…

