Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat, vineri seara, ca se uita cu invidie la Italia care a implementat deja 10 la suta din PNRR, comparativ cu Romania care are unele obiective, cum ar fi digitalizarea ONG-urilor, care ar fi putut sa se regaseasca in politica de coeziune.…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat, vineri seara, ca Romania se afla la inceputul drumului in privinta implementarii PNRR si ca suntem in etapa in care lansam apeluri de proiecte. Bolos a adaugat ca prima cerere de plata trebuie depusa cat mai curand. Fii…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș (PNL), spune ca o „prioritate imediata” pentru Romania este creșterea absorbției fondurilor europene pentru actualul exercițiu financiar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Mai multe categorii de persoane care se afla in risc de deprivare materiala si de saracie extrema vor beneficia, o data la doua luni, de un tichet social in valoare de 250 de lei, a anuntat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, in briefingul de la Palatul Victoria. Fii…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat, vineri, despre voucherele pentru populatie ca proiectul e pe circuitul de avizare, iar valoarea totala a acestui program este de 3,1 miliarde lei, fiind 2,8 milioane persoane care vor beneficia de acest sprijin. Distribuirea…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul prin care ia act de demisia lui Dan Vilceanu din funcția de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene si constata incetarea funcției de membru al Guvernului. De asemenea, șeful statului a semnat decretul de desemnare a lui Marcel-Ioan Boloș,…

- Bulgaria a implementat un nou sistem de inregistrare a refugiatilor de razboi din Ucraina direct la granita, transmite dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…