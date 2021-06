Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PNL, europarlamentarul Rares Bogdan, a declarat, vineri, ca nu exista clivaj de varsta sau geografic in interiorul PNL si, in context, a enumerat persoane din mai multe categorii de varsta sau zone ale tarii care il sustin pe premierul Florin Citu pentru functia de presedinte…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat ca Florin Citu va fi presedintele PNL in urma alegerilor din septembrie si il compara pe actualul premier cu prim-ministrul Italiei, Mario Draghi. Declaratiile au fost facute la RFI. Potrivit lui Rares Bogdan, Florin Citu este cel mai potrivit…

- Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, este convins ca Florin Citu va fi presedintele PNL in urma alegerilor din septembrie si il compara pe actualul premier cu prim-ministrul Italiei, Mario Draghi.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, nu exclude posibilitatea de a mai aparea candidati la sefia formatiunii. „PNL este un partid democratic, in care nimeni nu a fost descurajat sa candideze daca are o oferta serioasa”, a declarat Orban. Intrebat daca considera tradare faptul ca Rares Bogdan il sustine…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu și-a anunțat duminica dimineața, candidatura pentru șefia PNL. Flancat de Rareș Bogdan și Emil Boc, Cițu a declarat ca PNL are nevoie de un suflu nou in partid. Mai mult de atat și Raluca Turcan, care pana de curand era in echipa lui Orban, a aparut duminica dimineața…

- ​Emil Boc crede ca Florin Cîțu este opțiunea cea mai buna pentru conducerea PNL, iar în ceea ce privește un eventual tandem pe care sa îl faca cu actualul premier la vârful partidului, primarul Clujului a declarat, miercuri seara, la Digi24, ca nu o sa se implice „mai mult…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat, luni, ca Ludovic Orban va avea cu siguranta un contracandidat "foarte puternic" pentru sefia partidului, Florin Citu și Emil Boc aflandu-se printre optiuni.

- Numarul persoanelor care au suferit anul trecut accidente de munca a fost de 4.375, cu 24,8% mai putine comparativ cu aceeasi perioada a anului 2019. 143 dintre acestea au fost accidentate mortal, potrivit statisticilor Ministerului Muncii si Protectiei Sociale. Sectoarele in care s-au produs cele mai…