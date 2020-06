Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a dispus o revizuire a statuilor și numelor strazilor din capitala Regatului Unit dupa ce protestatarii Black Lives Matter au darâmat statuia din Bristol a lui Edward Colston, un negustor de slavi britanic, relateaza Reuters.O statuie a lui Edward Colston,…

- Mii de protestatari s-au strans, astazi, in fața Ambasadei SUA la Londra, pentru a condamna brutalitatea poliției dupa uciderea lui George Floyd in Minneapolis. Unii dintre protestatari poarta maști de protecție și au in maini pancarte cu ”rasismul este un virus”. Mii de spanioli și italieni s-au alaturat…

- Trupa sud-coreeana de K-pop BTS a donat un milion de dolari pentru Black Lives Matter (BLM) in sprijinul protestelor din SUA impotriva brutalitatii politiei, a anuntat duminica compania Big Hit Entertainment, relateaza Reuters. Cei sapte membri ai BTS au scris joi pe contul de Twitter al trupei ca sunt…

- Sute de persoane au manifestat duminica la Londra, Berlin, la Copenhaga in semn de solidaritate cu manifestatiile din SUA legate de moartea unui afro-american de 46 de ani aratat intr-o inregistrare video asfixiat sub genunchiul unui politist alb la Minneapolis, potrivit Reuters si AFP, anunța AGERPRES.Manifestantii…

- Manifestantii s-au adunat in centrul Londrei, in Trafalgar Square, in jurul orei locale 13:00, scandand:"Fara dreptate nu este pace!" si "Nu pot sa respir!", cu referire la cuvintele lui George Floyd care isi dadea sufletul sub genunchiul unui politist alb. Unii arborau panouri din carton pe care se…

- Ciocniri au avut loc in centrul capitalei germane, intre politisti antirevolta si cateva zeci de persoane care protestau fata de izolarea impusa impotriva raspandirii noului coronavirus, relateaza Reuters.

- Ciocniri au avut loc luni, la Abidjan, in Coasta de Fildes, intre politie si locuitori care au inceput sa demoleze un centru de depistare a noului coronavirus, de teama ca acesta ar putea atrage persoane contaminate si ar contribui la o raspandire a bolii in cartierul lor, relateaza Reuters.