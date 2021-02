Stiri pe aceeasi tema

- Femeile din Rusia s-au adunat duminica, 14 februarie, la Moscova și in alte orașe pentru o acțiune simbolica: au format lanțuri umane in sprijinul lui Alexei Navalnii, a soției sale, Iulia, și a tuturor femeilor arestate dupa protestele recente ale opoziției, a notat The Moscow Times . Demonstrațiile…

- Moscova a avertizat ca este pregatita sa rupa legaturile cu Uniunea Europeana in situația in care blocul comunitar instituie sanctiuni economice dureroase impotriva Rusiei, a declarat vineri ministrul de externe rus Serghei Lavrov intr-un interviu din care sunt postate extrase pe site-ul Ministerului…

- Institutiile de aplicare a legii din Rusia au avertizat joi populatia sa nu participe la manifestatiile neautorizate pe care aliatii opozantului Aleksei Navalnii, aflat in detentie, intentioneaza sa le organizeze de Valentine's Day in intreaga tara, transmite Reuters. Leonid Volkov, care traieste…

- China a anuntat joi ca va revoca exonerarea de la obligatia de a detine viza pentru posesorii de pasapoarte diplomatice americane care viziteaza Hong Kong si Macao, dupa ce SUA au impus sanctiuni financiare si interdictii de calatorie pentru mai mult de zece oficial chinezi, informeaza Reuters.…

- Prim-ministrul australian Scott Morrison a denuntat luni cu manie o postare "scandaloasa" pe Twitter a unui purtator de cuvant al guvernului chinez si a cerut Beijingului sa-si ceara scuze in mod oficial, relateaza France Presse, potrivit AGERPRES. Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe…

- Cel puțin 30 de membri ai forțelor de securitate afgane au fost uciși duminica, in Ghazni, provincial centrala a Afganistanului, de un automobil capcana, care a explodat. Oficialii afgani spun ca numarul victimelor ar putea crește, avand in vedere intensitatea și locul in care s-a produs explozia, relateaza…