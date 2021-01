Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City a ajuns la 14 partide fara înfrângere în toate competițiile, dupa ce a învins, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Brighton, într-un meci din etapa a 18-a din Premier League. În urma acestui rezultat, formația pregatita de Pep…

- Manchester United a câștigat la limita, scor 1-0, restanța din deplasare cu Burnley (meci contând pentru prima etapa), rezultat în urma caruia trupa de pe Old Trafford a urcat pe primul loc din Premier League. Francezul Pogba a adus victoria atât de prețioasa cu un șut…

- Liverpool a suferit a doua înfrângere din actualul sezon de Premier League, formația lui Jurgen Klopp fiind depașita, în deplasare, de Southampton, scor 1-0. Confruntarea a facut parte din etapa cu numarul XVII. Unicul gol al meciului a fost marcat de Danny Ings, în minutul…

- Arsenal a reusit a treia sa victorie consecutiva in Premier League, 4-0 cu West Bromwich Albion, in deplasare, sambata, in etapa a 17-a din Premier League. Kieran Tierney (23), Bukayo Saka (28) si Alexandre Lacazette (61, 64) au adus acest succes al „tunarilor”, care au urcat pe locul 11. De partea…

- ​Manchester United a urcat pe poziția secunda în clasament, dupa ce a obținut o victorie la limita, scor 1-0, în fața echipei Wolverhampton, în etapa a 16-a din Premier League.Marcus Rashford a marcat pentru echipa pregatita de Ole Gunnar Solskjaer în minutul 90+3.Vezi…

- ​Manchester United a învins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 6-2 (4-1), echipa Leeds United, în etapa a XIV-a a campionatului englez. Scoțianul Scott McTominay a stabilit un record în Premier League, dupa ce a înscris de doua ori în primele trei minute ale partidei.Dupa…

- Chelsea a pierdut la limita, scor 1-0, meciul disputat pe terenul celor de la Everton, Goodison Park. Duelul a facut parte din etapa cu numarul XII din Premier League. Unicul gol al disputei a fost marcat de Sigurdsson, în minutul 22, din penalti.Rezultatele zilei în Premier…

- Echipa Arsenal Londra a invins in deplasare, cu scorul de 1-0, formatia Manchester United, duminica, intr-o partida din cadrul etapei a 7-a adin Premier League. Oaspetii au marcat unicul gol al intalnirii de pe Old Trafford in repriza secunda, prin atacantul gabonez Pierre-Emerick Aubameyang, care a…