VIDEO Mâncăm roșii turcești vândute ca produse românești. Dovada a făcut-o un fermier după un tur prin mai multe magazine Un fermier din Olt a mers in magazinele unui mare lant de retail, pe care nu a vrut sa il numeasca in postarile sale pe facebook, pentru a verifica o informație venita de la alți fermieri potrivit careia in hipermarketuri se vand roșii de import ca fiind romanești. Informația s-a dovedit reala, susține fermierul. El […] The post VIDEO Mancam roșii turcești vandute ca produse romanești. Dovada a facut-o un fermier dupa un tur prin mai multe magazine appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

