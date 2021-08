Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Turcia și Grecia, Bulgaria se confrunta cu temperaturi caniculare, fiind inregistrate unele dintre cele mai mari temperaturi din ultimii noua ani. In mai multe localitați temperaturile au ajuns la peste 40 de grade Celsius. In sudul tarii, doua incendii majore de vegetatie au izbucnit luni, pe…

- Azi, 1 August a intrat in vigoare noua lista a statelor considerate cu risc epidemiologic. Grecia, una dintre destinatiile de vacanta preferate de romani, a fost inclusa pe lista rosie, ca urmare a cresterii incidentei. Monaco, Maldive sunt și ele pe lista roșie. Lista a intrat in vigoare la miezul…

- Grecia a ramas și anul acesta destinața preferata a romanilor, insa numarul turiștilor sosiți din Romania pare sa fie cu mult mai mare fața de anii precedenți. Presa greaca scrie: “Ne-am umplut de turiști romani” sau “Pe insule se vorbește aproape exclusiv romanește”. Romanii au luat cu asalt nu doar…

- Grecia a inregistrat marți un numar dublu de cazuri de coronavirus fața de ziua de luni. Creșterea vine dupa ce mai multe saptamani la rand numarul a fost in continua scadere. Astfel, ajutoritațile grecești au anunțat ca in ultimele 24 de ore au fost confirmate 1.797 de noi infectari, iar luni 801,…

- Cunoscutul jurnalist Florin Condurațeanu a incetat din viața in urma unui șoc cardio-respirator. Jurnalistul, care avea salutul sau aparte “va pup pe suflet” s-a stins in brațele fiului sau. Florin Condurateanu a lucrat atat in presa scrisa, cat si in televiziune, și a strans peste 40 de ani de cariera…

- In martie 2020, Grupul de Investigații Politice (GIP) a sesizat Agenția Naționala de Integritate (ANI) in legatura cu un fapt cat se poate de simplu: Camelia Bogdan a trecut cu mana ei in doua declarații de avere depuse in doi ani diferiți (2018 și 2019) un depozit bancar de 200.000 Euro creat in…

- Premierul Florin Cițu și-a anunțat candidatura la șefia PNL intr-o conferința de presa susținuta la sediul PNL din Modrogan. Premierul a facut anunțul, avandu-i linga el pe primarul Clujului Emil Boc și europarlamentarul Rareș Bogdan. „Am decis sa ma inscriu in competitia pentru presedintia PNL”, a…

- Președintele Klaus Iohannis a pledat, marți, intr-o declarație de presa susținuta de la Palatul Cotroceni, dupa discuțiile cu o parte dintre miniștrii Guvernului Cițu, pentru o campanie de vaccinare mult mai agresiva, inclusiv in mediul rural. In cadrul noii strategii, se va merge “din poarta in poarta”…