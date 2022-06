Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Medicina din Targu Mureș va avea primii studenți la Bistrița din toamna. Universitatea a anunțat deja pe pagina oficiala ca se vor face inscrieri și la noua extensie de la Bistrița, pentru specializarea „asistența medicala generala”. In toamna acestui an, Universitatea de Medicina din…

- Azi, fotbalistii de la CS Minaur Baia Mare, incep jocurile pentru promovare in Liga 2. Prima mansa a semifinalelor barajului incepe la ora 18, pe stadionul din Cugir. CS Minaur Baia Mare, castigatoarea Seriei 10 din L3, va juca acest baraj cu ocupanta locului secund in Seria 9, Metalurgistul Cugir,…

- Medicul Horatiu Suciu de la Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant (IuBCVT) din Targu Mures a declarat ca va avea loc un transplant cardiac la Targu Mures, cordul urmand sa ajunga la unitatea medicala cu un elicopter SMURD.Donatorul este adolescentul de 17 ani care a intrat…

- Noul șef al Unitații de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența, Tiberiu Tudor ar vrea ca asistenții medicali sa fie voluntari in unitatea medicala inca din școala, astfel, la angajare sa fie pregatiți și sa faca fața cerințelor job-ului. Prezent la Bistrițeanul Live, la Medicina pe Limba Ta,…

- Prima clasa de asistenți medicali cu studii superioare iși va incepe cursurile in toamna. ”Urmatoarea etapa e de a face demersurile ca SJUB sa devina Spital Clinic Universitar de Urgența” a anunțat Radu Moldovan. In cadrul ședinței de Consiliu Județean de ieri s-a discutat despre nivelul de trai din…

- Dr. Laura Crețu s-a nascut la Bistrița, unde a urmat școala generala și liceul. In timpul Facultații de Medicina pe care a urmat-o la Cluj, a obținut o bursa Erasmus in Franța. A ramas extrem de impresionata de felul in care se puneau problemele in psihiatria studiata in Franța. „Pacientul era efectiv…