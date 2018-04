VIDEO / Mamă ucisă de iubitul tinerel pentru cercei? Fiica face acuzaţii grave: "Nu am curaj să mă apropii" O fata, de doar 18 ani, acuza ca mama ei, care a murit intr-un incendiu, ar fi fost omorata inainte ca locuița sa arda ca o torța! Barbatul pe care fiica il acuza ar fi un vecin cu mult mai tanar, decat cea care i-a dat viața. Un barbat cu care mama sa ar fi avut o relatie, timp de cateva luni. Fiica a facut aceasta legatura tulburatoare, dupa ce familia barbatului s-a afisat in sat cu lucrurile mamei care a pierit in incendiu, povestește tanara cu lacrimi in ochi. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mama de 47 de ani și fiica de doar 13 ani ar imparti același barbat! E acuzația scandaloasa a unui parinte care plange ori de cate ori se gandește la fetița lui. Posibil... insarcinata. Barbatul susține ca presupusul amant al sotiei, un baiat cu 20 de ani mai tanar decat ea, nu s-ar fi mulțumit doar…

- Fosta blonda de la Cotroceni, Elena Udrea, a primit statutul de refugiat politic in Costa Rica si, pentru cel putin un an de zile nu se mai poate intoarce in Romania. Dupa aflarea acestei vesti, contestatarii lui Udrea au luat foc si au acuzat faptul ca acest statut ar fi fost cumparat de Udrea cu…

- Noi acuzatii grave apar in spatiul public cu privire la modul de operare a procurorilor de la DNA Ploiesti. Deputatul Andreea Cosma reclama, intr-o interpelare adresata ministrului Carmen Dan, ca pe langa presiunile facute pentru depunerea de denunturi, procurorii "unitatii de elita" ar fi falsificat…

- Seful Inspectiei Judiciare, Lucian Netejoru, a afirmat, la prezentarea Raportului de activitate al IJ pe anul 2017, ca este ingrijoratoare abordarea Sectiei pentru procurori, care, in cazul controlului efectuat la DNA, a inlaturat o parte a constatarilor faptice.Citește și: Codrin Ștefanescu,…

- Regimul sirian si Rusia poarta "responsabilitatea covârsitoare pentru suferinta umana sfâsietoare" din Ghouta Orientala, au acuzat la unison premierul britanic Theresa May si presedintele american Donald Trump, a anuntat duminica Biroul

- Opozantul numarul unu al Kremlinului, Aleksei Navalnii, convocat luni in fata unui judecator pentru organizarea de manifestatii neautorizate, a acuzat marti autoritatile ruse ca vor sa-l plaseze in detentie...

- Acuzatii extrem de grave ale lui Tudorel Toader la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Acesta a vorbit si a lansat afirmatii grave. A vorbit despre falsificari de probe ale procurorilor DNA, dar si despre celebrul Mircea Negulescu. La finalul celor 20 de puncte pe care le-a prezentat si…

- Un nou scandal iens zguduie sistemul de sanatate din Romania. Sunt acuzatii grave la adresa unor medici. Tatal bebelușului din Targu-Jiu care a murit e foarte revoltat pe felul in care a fost tratat acesta de catre medici și a facut o serie de marturii șocante, conform observator.tv.Citeste…