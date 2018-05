Stiri pe aceeasi tema

- Crima oribila descoperita in urma unui accident de circulație, la Timișoara. Un tanar de 29 de ani și-a ucis soția cu mai multe lovituri de cuțit, iar apoi a incercat sa se sinucida. S-a injunghiat in abdomen și a intrat cu mașina intr-un stalp.

- Totul s-a intamplat noaptea trecuta intr-un apartament din zona Girocului. Cei doi erau casatoriti de anul trecut, insa aveau o relatie de mai multi ani. Seara trecuta cei doi s-au certat, iar tanarul a pus mna pe un cutit de bucatarie si a injunghiat-o pe tanara. Dupa ce si-a dat seama ce a facut,…

- Potrivit politistilor, crima a avut loc joi dimineata, in apartamentul celor doi tineri, aflat intr-un bloc de pe str. Martir Angela Sava, situat in Calea Martirilor din Timisoara. Din primele informatii, tanarul de 29 de ani si sotia acestuia, de 26 de ani, au inceput sa se certe. In momentul in care…

- Barbatul care si-a omorat sotia si cei doi copii nu isi regreta faptele, fiind convins ca si-a trimis familia catre o lume mai buna, spune purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul pentru Minori Brasov, Daniel Danca. Potrivit acestuia, barbatul a spus ca este consumator de droguri.

- Un barbat si-a omorat sotia in varsta de 42 de ani si pe cei doi copii, o fata de 18 ani si un baiat de 13 ani, apoi s-a predat la Politie, in Brasov. Potrivit unor surse din cadrul Politiei, la sediul IPJ Brasov s-a prezentat un barbat de 43 ani care a afirmat ca si-a omorat sotia si cei doi copii.…