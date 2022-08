VIDEO Majoritatea supermarketurilor inchise de ANPC in Iasi se vor redeschide dupa remedierea problemelor

Stiri pe aceeasi tema

- 5 supermarketuri Lidl din Iasi au fost inchise de inspectorii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului dupa o serie de controale derulate in ultimele zile. Au fost descoperite nereguli grave care au pus in joc sanatatea oamenilor. In supermarketurile din Visoianu, Nicolina, Tatarași, Moara…

- In seara de 19 iulie, Mihaela Bodnariuc (50 de ani) și concubinul sau au baut la mai multe localuri din Darmanești și pe fondul consumului exagerat au inceput sa se certe. La inceput femeia s-a mulțumit doar sa ii dea niște palme dupa cap, insa enervata ca a lasat-o singura in bufet, a plecat dupa el…

- Clienții casnici ce doresc sa se racordeze la rețeaua de energie electrica sau gaze naturale pot face asta in mod gratuit, dupa cum a fost stabilit acum doi ani. Pe de alta parte, acum cateva luni s-a stabilit ca cei ce suporta din propriul buzunar costurile cu branșarea la energia electrica iși vor…

- Primaria Municipiului Iași pregatește o licitație pentru achiziționarea lucrarilor de modernizare a trotuarelor și aleilor pietonale pe o suprafața totala de 100.000 de metri patrați. Programul de modernizare se va desfașura in perioada 2022 – 2024 și are o valoare estimata la 23.907.639,302 lei, fara…

- Europarlamentarului roman Tudor Ciuhodaru i-a fost identitatea, de un grup de ”binevoitori”, care doresc sa faca reclama la diferite produse medicale. Concret, medicul ieșean s-a trezit peste noapte ca face reclama sau da sfaturi pentru tratarea unor boli, cu așa zise medicamente minune. Europarlamentarului…

- O parte importanta din coridorul 9 Pan-European și doua dintre proiectele mari, finanțate prin PNRR se deruleaza pe teritoriul județului Iași. In total 141 de km de infrastructura rutiera de mare viteza: AUTOSTRADA TG. MUREȘ – TG. NEAMȚ (211 km, din care o parte traverseaza și județul Iași), proiect…

- O femeie a ajuns la spital cu elicopterul SMURD dupa ce a consumat ciuperci. Femeia a declarat medicilor ca ar fi consumat ciuperci pe care le cunoștea ca fiind comestibile. ” Misiune a elicopterului SMURD la Sinești, unde o femeie in varsta de 69 ani care la telefon parea in șoc, a fost intoxicata…

- Conflict intre copiii internati la Centrul de Servicii Sociale din Tg. Frumos. Unul dintre acestia este lovit si terorizat de un altul, care instiga si alti copii sa il bata. Inregistrarile video au fost facute la inceputul anului. Intre timp, cel care a filmat, si el un copil institutionalizat la Centrul…