Pe site-ul sindicatului Europol apar imagini filmate in Tecuci unde un politist este amenintat de un lucrator de la Jandarmi. "La urmatoarea misiune, cand voi coordona toate activitatile, voi avea grija special de tine..." semnat, un maior turmentat! De la ce a pornit supararea? ”Un echipaj de politie opreste un autoturism in toiul noptii in Tecuci, jud. Galati. La volan este o femeie care le spune politistilor ca nu are actele asupra ei. In drepta este personajul Alfa, vizibil turmentat. Colegii o felicita pe doamna pentru ca a ales sa conduca ea autoturismul si ii spun ca de data aceasta, ii…