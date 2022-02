Stiri pe aceeasi tema

- Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, s-a adresat cetațenilor in legatura cu situatia din Ucraina. Aceasta a subliniat ca instituțiile din Republica Moldova sunt pregatite sa intervina.

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a adresat luni cetatenilor moldoveni in legatura cu situatia din regiune, asigurandu-i ca autoritațile „sunt cu ochii pe Ucraina” si indemnandu-i sa ramana uniti si sa nu se lase manipulati de propaganda care dezbina, relateaza Deschide.md. „Impreuna cu…

- Ambasadorul României la Chișinau, Daniel Ionița își încheie mandatul de 6 ani. Asta dupa ce astazi, 4 februarie 2022, președintele României, Klaus Iohannis a emis un decret de rechemare a diplomatului român, informeaza replicamedia.md. Ionița face parte dintr-un…

- Rusia continua presiunile militare asupra Ucrainei si este evident pericolul unei invazii militare, a afirmat premierul Marii Britanii, Boris Johnson, in cursul vizitei la Kiev, avertizand ca Administratia de la Moscova ameninta si alte state, inclusiv Republica Moldova si Georgia.

- Romania nu mai este un simplu partener al NATO, ci este membra cu drepturi depline a NATO și in mod clar beneficiaza de clauzele de securitate colectiva, a declarat senatorul PSD Titus Corlațean, fost șef al diplomației romane. „Eu aș devansa un pic momentul in care in mod oficial Romania a devenit…

- In primul an de președinție, Maia Sandu a efectuat vizite in 18 raioane ale țarii in mai multe localitați, iar alte 14 in strainatate, intre care Ucraina, Belgia, Franța, Germania, Italia, Polonia, Georgia, SUA, Austria, Romania. In comparație, la fel in primul an de președinție, fostul șef…

- Presedintele rus Vladimir Putin a amenintat marti cu represalii ”militare si tehnice” in cazul in care rivalii sai occidentali nu-si inceteaza politica pe care Rusia o denunta drept amenintatoare, pe fondul unor tensiuni tot mai mari in centrul carora se afla Ucraina, relateaza AFP, potrivit news.ro.…

- Deputatul PSD Radu Cristescu le solicita liderilor de la București sa se implice pentru salvarea violonistei Alexandra Conunova, care a ramas fara instrument. „Tovarașii lui Iohannis, ai PNL și ai USR iși bat joc de o personalitate culturala De mai bine de o luna, Republica Moldova…