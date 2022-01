Presedintele Maia Sandu s-a adresat cetatenilor in contextul starii de urgenta in sectorul energetic si al crizei sanitare. Sefa statului i-a indemnat pe concetateni sa fie solidari pentru a trece cu bine de aceste crize, sa manifeste grija fata de cei nevoiasi, fata de copii si oamenii in varsta, sa aiba grija unii fata de altii, transmite IPN.