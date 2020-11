Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 100 de persoane au fost arestate preventiv, 123 au fost retinute, iar 120 au fost plasate sub arest la domiciliu sau control judiciar si s-au dispus masuri asiguratorii in valoare de peste 27 milioane de lei, in urma actiunilor pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii desfasurate…

- Peste 70 de actiuni operative de amploare, in cadrul carora au fost efectuate 454 de perchezitii domiciliare, au fost organizate, in ultimele doua saptamani, pentru destructurarea unor grupari infractionale, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog."In urma acestor activitati…

- Direcția de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Poliției Romane a intocmit peste 11.000 de dosare de penale in primele opt luni ale anului in urma verificarilor efectuare, cele mai multe de evaziune fiscala, inșelaciune și contrabanda. Structurile de investigare a criminalitatii economice…

- Politistii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au efectuat 8 perchezitii domiciliare, la locuințele unor persoane banuite de savarșirea unor infracțiuni de furt calificat. Trei persoane au fost arestate preventiv, pentru 30 de zile. La data de 17 septembrie a.c., polițiștii…

- Sapte arme letale si 30 neletale au fost ridicate de politisti in urma a aproximativ 200 de perchezitii efectuate saptamana trecuta de oamenii legi la membrii unor grupari infractionale, a precizat, astazi, purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog. „Structurile specializate…