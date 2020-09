Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii din cadrul IGSU au efectuat, in perioada estivala, 8.000 de controale la unitati de turism si restaurante, cluburi si terase, in urma carora au aplicat peste 4.600 de sanctiuni, in valoare de aproximativ 8 milioane de lei, a anuntat, vineri, secretarul de stat in MAI Bogdan Despescu, potrivit…

- Inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor au derulat in august 10.248 de controale in unitatile din sectorul produselor alimentare de origine nonanimala, in urma neregulilor constatate aplicand amenzi de 766.200 lei, conform unui comunicat al ANSVSA remis, luni, AGERPRES.…

- Inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor au derulat in august 10.248 de controale in unitatile din sectorul produselor alimentare de origine nonanimala, in urma neregulilor constatate aplicand amenzi de 766.200 lei, conform unui comunicat al ANSVSA remis, luni, AGERPRES. In…

- Peste 8.100 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 2,5 milioane de lei, au fost aplicate de angajatii Ministerului de Interne si ai altor institutii, in urma controalelor facute, in perioada 23-29 august, in zone de agrement, localuri, cluburi, terase si centre comerciale, pentru verificarea…

- Inspectorii de munca au aplicat amenzi in valoare de peste 2,3 milioane de lei in urma a mai mult de 950 de controale efectuate in luna iulie la angajatori de pe raza Municipiului Bucuresti, potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Bucuresti, transmis joi AGERPRES.…

- ”Din datele centralizate recent la nivel national de catre Administratia Nationala Apele Romane, cei aproape 140 de inspectori ai ANAR au aplicat de la inceputul anului un numar de aproape 170 de amenzi in valoare de peste 7 milioane lei. La nivelul ANAR, Ervin Molnar, directorul general al A.N. Apele…

- Ziarul Unirea ITM Alba: Amenzi in valoare de 18.000 de lei. Mai multe sancțiuni și avertismente aplicate de inspectori in urma controalelor din perioada 20 – 26.07.2020 Prin Programul cadru de actiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2020, aprobat de catre conducerea Inspectiei Muncii, s-a stabilit ca unul…

- Politistii de la Transporturi au aplicat, in primele sase luni ale anului, peste 9.400 de sanctiuni contraventionale in valoare de 6 milioane de lei, in urma controalelor in trenurile CFR."Politistii din cadrul Sectiilor Regionale de Politie Transporturi au desfasurat, in prima jumatate a…