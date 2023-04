VIDEO. Mai mulți soldaţi ucraineni ar fi fost decapitaţi. Imaginile, distribuite online Doua videoclipuri care au aparut pe retelele sociale in ultima saptamana pretind ca arata soldati ucraineni decapitati, dar este greu de stabilit autenticitatea si circumstantele filmarilor si mai ales cine s-ar afla in spatele unor astfel de fapte oribile. Banuiele se indreapta catre mercenarii lui Evgheni Prigojin. Acestia, la randul lor, dau vina pe ucrainenii […] The post VIDEO. Mai mulți soldati ucraineni ar fi fost decapitati. Imaginile, distribuite online appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

