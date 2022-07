VIDEO. Mai mulţi români, acuzați că au păcălit peste 100 de persoane din Europa cu 3 milioane de euro Mai multe perchezitii au avut loc la o grupare specializata in inselaciune si spalare de bani, mai multi romani fiind suspectati ca au postat anunturi fictive pe internet prin care au pacalit peste 100 de persoane din Europa, prejudiciul ridicandu-se la trei milioane de euro. Potrivit DIICOT, perchezițiile au avut loc la sase adrese, intr-un […] The post VIDEO. Mai multi romani, acuzați ca au pacalit peste 100 de persoane din Europa cu 3 milioane de euro appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

