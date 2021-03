Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost injunghiate sambata intr-un atac armat intr-o biblioteca publica dintr-o suburbie a orasului canadian Vancouver, iar un suspect, care se pare ca a actionat singur, a fost deja arestat.

- Lichiorul vandut de un roman, in Costa Rica, a UCIS 57 de oameni. Suspectul principal a murit dupa declanșarea cercetarilor O ancheta care vizeaza decesul a cel puțin 48 de oameni, in Costa Rica, il are ca principal suspect pe un cetațean roman care, insa, a murit și el dupa declanșarea cercetarilor,…

- Barbatul acuzat de uciderea celor doi muncitori intr-un apartament din Onești a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, a decis luni Tribunalul Bacau. „Admite propunerea formulata de Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau avand ca obiect arestarea preventiva a inculpatului Gheorghe Moroșan”, este…

- Sase masini au fost implicate, joi, intr-un carambol in apropierea sediului IPJ din Galati iar trei persoane aflate in autoturismele avariate au fost ranite si au ajuns la spital, informeaza Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ). Potrivit sursei citate, in jurul orei 17,00 s-a produs un accident…

- Un politist este cercetat in SUA dupa ce a intrat cu masina intr-un grup de persoane, facand cel putin o victima. S-a intamplat la Tacoma, in statul Washington. Nimeni nu a fost ucis in incident, dar o persoana a fost dusa la spital cu traumatisme, relateaza BBC.

- Wesley Allen Beeler, un barbat din Virginia, a fost arestat langa cladirea Capitoliului din Washington, SUA, dupa ce polițiștii de la un punct de control au descoperit ca avea un pistol incarcat și 500 de cartușe depozitate in camioneta sa, relateaza surse din forțele de ordine,

- Un misterios obelisc metalic, asemanator celor aparute in desertul american Utah si in mai multe tari europene, printre care si Romania, a fost descoperit joi pe malul unui rau al orasului canadian Toronto, scrie vineri AFP. Avand o forma dreptunghiulara si aproape patru metri inaltime,…