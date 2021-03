Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Europeana pentru o Viața mai Buna, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Vrancea și Inspectoratul Școlar Judetean Mures implementeaza incepand cu 8 ianuarie 2021 proiectul „Educatia, calea spre viitor!". Prin acesta, 600 de copii și tineri care au parasit școala timpuriu vor fi sprijiniți…

- Deputatul AUR de Mureș, Dan Tanasa, a fost investit la inceputul sesiunii parlamentare in funcția de președinte al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și barbați. Conform declarațiilor, Dan Tanasa va demara acțiuni pentru atingerea unor obiective urgente, alaturi de Gianina Șerban, vicepreședinte…

- Dupa o intervenție reușita, in condiții de epidemie, echipa dr. Horațiu Suciu a mai salvat viața unui copil de de aproape doua luni! "Echipa noastra neobosita continua sa salveze nou nascuții cu malformații cardiace grave congenitale care ajung la Tg. Mures pentru tratament chirurgical. Razvan este…

- Pana astazi, 23 decembrie, in județul Mureș au fost confirmate 14.545 cazuri de persoane infectate, au fost inregistrate 79 cazuri noi de persoane infectate, 18 persoane au fost reconfirmate pozitiv in județul Mureș. sunt internate 288 persoane confirmate pozitiv in spitalele din județul nostru. 12.617…

- Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, au fost efectuate 14.859 de teste la nivel national. Au fost anunțate, de asemenea, 121 de decese, iar la terapie intensiva sunt internați 1.289 de pacienți. La nivelul județului Brașov au fost inregistrate 353 noi imbolnaviri și o rata de infectare de 4,68…

- Colectivul Primariei comunei Nadeș a anunțat joi, 10 decembrie, trecerea in eternitate a lui Iulian Badea (67 de ani), secretarul unitații administrativ-teritoriale din Nadeș. "Cu adanca durere in suflete, colectivul din Primaria comunei Nadeș aduce un ultim omagiu celui care a fost secretarul comunei…

- PSD Mureș a invins la numarul de voturi pentru Camera Deputaților toate partidele romanești la nivel de județ și a reușit sa-și mențina numarul de mandate caștigate in Parlament comparativ cu alegerile din 2016, scorul obținut la aceste alegeri fiind un real succes, a anunțat joi, 10 decembrie, prin…

In timp ce strazile din Sectorul 1 sunt inundate de gunoaie, șefii companiei de salubrizare duc o viața de lux