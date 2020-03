Stiri pe aceeasi tema

- "Pare o imagine falsa, ceva ireal" spune Ed Mis, un locuitor al oraselului Hamburg din New York, intr-un interviu telefonic cu CNN. Mis locuieste aici de 8 ani si spune ca, desi micul oras a fost martorul unor astfel de evenimente meteorologice pana acum, situatia nu a parut niciodata atat de grava.…

- Fenomenul a avut loc aproape de insula Anvers si a durat cateva minute bune, scrie stirileprotv.ro. „A inceput sa cada precum un efect in cascada, din ce in ce mai departe, de-a lungul ghețarului. In acel moment am inceput sa ne retragem in apele din larg, pentru ca doar nu eram siguri cat de mult…

- Prim-ministrul in exercitiu al Israelului, Benjamin Netanyahu, a oferit altor tari ajutor in combaterea antisemitismului dupa un atac cu arma alba in casa unui rabin intr-o zona locuita in principal de evrei din statul american New York, informeaza duminica DPA potrivit Agerpres. Netanyahu a condamnat…

- Fulgi de zapada cat bobul de mazare s-au asternut sambata peste orasul Sibiu. In doar 5 minute, totul a fost acoprit de gheata. Meteorologii anunta insa ca de Revelion nu va ninge.Locuitorii din Sibiu s-au trezit, sambata, cu o ploaie de zapada. In imaginile surprinse de o localnica…

- Se pare ca iarna si-a intrat in drepturi! Este frumos sa vedem ca unii soferii au intrat in spiritul anotimpului si si-au decorat masina cu coarne de reni sau alte decoratiuni de Craciun, insa pentru politisti este un moment prielnic sa le reaminteasca ca este absolut necesar sa-si echipeze masinile…