VIDEO MAI: 167.000 de persoane, verificate în ultimele 7 zile pentru respectarea măsurilor de protecţie anti-COVID-19 Structurile MAI au verificat, in ultimele 7 zile, aproximativ 167 de mii de persoane si 23 de mii de operatori economici, in urma carora au aplicat 9.700 de sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala, precum si a conditiilor privind organizarea de activitati in spatiul inchis si a regulilor de amenajare a spatiilor in care se desfasoara activitati de comert, alimentatie publica ori se ofera publicului alte tipuri de servicii.



"Chiar noaptea trecuta, in urma unui apel prin 112, politistii de la Sectia 6 din Bucuresti au identificat…

Sursa articol: agerpres.ro

