- Cererea Rodicai Berdilo, magistrata care, in iunie 2018, a anulat mandatul de primar al lui Andrei Nastase, privind inaintarea propunerii repetate Maiei Sandu pentru numirea in funcția pana la atingerea plafonului de varsta a fost respinsa de Consiliul Superior al Magistraturii. Judecatoarea urmeaza…

- Pentru o mana de inculpați intr-un dosar de evaziune fiscala care se judeca in instanțele din Targu Mureș, magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție au restabilit prevederile privitoare la prescripția. Acest lucru a fost facut in pofida criticilor venite din partea societații civile și a Curții…

- Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, susține ca Curtea Europeana a Drepturilor Omului cere raspunsuri de la autoritațile din Moldova pe cazul rapirii judecatorului ucrainean, Nicolae Ceauș. „Maia Sandu și guvernarea au de explicat cum a fost posibila rapirea unui om de pe teritoriul țarii…

- Consiliul Superior al Magistraturii a propus Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, numirea in funcția de judecator al Curții Supreme de Justiție pe Vladislav Gribincea și Stella Bleșceaga. Asta dupa ce ieri au fost anunțate rezultatele concursului pentru suplinirea posturilor vacante de judecator…

- Ion Chicu, liderul Partidului Dezvoltarii și Consolidarii Moldovei (PDCM) și fost prim-ministru al Republicii Moldova, a anunțat recent ca partidul sau a solicitat Curții de Conturi a Uniunii Europene sa efectueze un audit cu privire la utilizarea fondurilor europene alocate pentru reforma justiției…

- Fostul ministru al Justiției, Sergiu Litvinenco, o consulta informal pe Maia Sandu. Cu toate acestea, el nu deține funcția de consilier prezidențial in domeniul justiției. Precizarile au fost facute de șefa statului la emisiunea „ Cutia Neagra ”, de la TV8.

- In data de 1 aprilie 2024, in inchisorile franceze se numarau 77.450 de deținuți – cel mai mare numar inregistrat vreodata. Aceștia sint nevoiți sa doarma pe jos din cauza lipsei de spațiu in celule. Potrivit cifrelor publicate de Ministerul francez al Justiției, numarul deținuților din Franța se ridica…

- O fotografie cu ministra Justiției, șeful procurorilor și șefa Inaltei Curți de Casație și Justiție a fost publicata in 8 aprilie de Curtea de Justiție din Sao Paolo. Alina Gorghiu, Alex Florența și Alina Corbu s-au aflat intr-o delegație oficiala in Brazilia, conform instituției de justiție din Sao…