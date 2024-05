Stiri pe aceeasi tema

- O trusa de beauty completa trebuie sa includa acele produse de ingrijire de baza, de la cele de curatare si pana la cele de hidratare, dar si produse de make-up versatile, care sa iti usureze viata. Produsele de beauty esentiale nu se demodeaza de la un sezon la altul, ci te poti baza pe ele […] Articolul…

- Intr-o editie recenta, ziarul Opinia prelua un semnal dat de primarul comunei Parscov, Mihai Daniel, care reclama o actiune pe cat de neortodoxa, pe atat de periculoasa, in ce priveste asigurarea sanatatii si confortului populatiei, cand doi dintre reprezentantii opozitiei liberale din localitate au…

- Legumele romanesti au disparut de pe tarebele din piete. S-a ajuns la situatia paradoxala in care fermierii se plang ca samsarii nu-i mai ajuta. Clienții, cunoscuții samsari, nu mai vor sa le cumpere marfa de cand controalele ANAF s-au intețit și sunt obligați sa prezinte acte. Ceapa verde a ajuns sa…

- Rata dobanzii este fixa pe toata perioada de creditare. In functie de profilul clientului si suma solicitata, dobanda poate varia intre 6,99% si 15,99%. Perioada de rambursare este de cel mult 60 de luni, informeaza Ziarul Financiar. In august 2022, banca a lansat pe piata locala creditul de consum…

- UNA CALDA, UNA RECE… A fost nevoie ca Dumitru Buzatu sa poarte discuții cu procurorii DNA, in calitate de martor denunțator, pentru a scapa de arestul preventiv. Ieri, Tribunalul Vaslui a decis inlocuirea masurii privative de libertate cu masura arestului la domiciliu. Deocamdata, decizia instanței…

- Unde se va deschide primul magazin complet automatizat din Romania. Clientii nu scaneaza produsele si nu platesc la casa Supermarketul va fi impanzit de camere cu senzori, care urmaresc fiecare miscare si permit clientilor sa cumpere produsele. Mișcarile sunt convertite in vectori care materializeaza…

- Conform sondajului de opinie realizat de INSCOP Research la comanda News.ro in februarie 2024, trei sferturi dintre romani prefera sa cumpere produse romanesti chiar daca sunt mai scumpe. Cumpararea de produse romanești 72.2% dintre participanții la sondajul INSCOP declara ca prefera sa cumpere produse…

- Și in acest an, compania Viorica Cosmetic a fost prezenta in cadrul expoziției Beauty. Compania a pregatit o super oferta pe care vizitatorii nu au avut cum sa o rateze: 25% reducere la toate produsele marca Viorica Cosmetic. A fost o oportunitate excelenta ca clienții fideli sa-și reinnoiasca stocul…