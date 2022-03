Stiri pe aceeasi tema

- Toate sancțiunile impuse de Occident au declanșat teama ca in curand va fi o criza alimentara in majoritatea țarilor din estul Europei și in Rusia. Cu aceste informații in gand, rușii au inceput sa se ingrijoreze ca unele produse vor disparea de pe rafturi. In mai multe imagini aparute in spațiul public,…

- Un comandant rus, capturat de Ucraina, a condamnat genocidul facut de Moscova. El susține ca trupele Rusiei au fost pacalite sa creada ca naziștii au ocupat Kievul și ca acesta are nevoie sa fie eliberat. Militarul a mai adaugat ca îi este rușine ca a ajuns în aceasta situație. …

- Vin vești ingrijoratoare din Ucraina. Civilii ascunși in adaposturile improvizate de la metroul din Harkov risca sa ramana fara provizii. Oamenii se bat pentru cele cateva produse care mai sunt disponibile. Cei mai mulți se tem ca daca vor ieși dupa mancare, nu vor mai fi lasați sa revina in buncarele…

- De cand Rusia a declanșat razboi impotriva Ucrainei, mii de refugiați ucraineni au fugit din țara pentru a cauta adapost și protecție in Romania. In vama Porubne din Cernauți, cetațenii Ucrainei așteapta de zile intregi pentru a intra pe teritoriul roman, iar atmosfera de venit tensionata. Cine a tras…

- Trupele rusești iși continua ofensiva in Ucraina și ataca capitala Kiev. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski da asigurari ca armata ucraineana controleaza orașul și lanseaza noi apeluri catre țarile din Occident. Președintele ucrainean cere curaj Germaniei și Ungariei ora 14.00: Presedintele Ucrainei,…

- Rușii au organizat proteste de strada in mai multe localitați din țara, Moscova si Sankt Petersburg.Oamenii au spus ca sunt impotriva razboiului. Aproape 1000 de persoane au fost reținute, multi oameni fiind agresari.

- Statele Unite au ordonat luni membrilor de familie ai angajatilor sai guvernamentali din Belarus sa paraseasca aceasta tara, care are relatii apropiate cu Rusia, si au avertizat impotriva calatoriilor pe fondul tensiunilor dintre Washington si Moscova pe tema crizei ucrainene, informeaza marti Reuters.…

- Trei inalți oficiali din domeniul securitații, care susțin „valorile tradiționale”, glorifica trecutul sovietic și considera ca Occidentul este un inamic sunt cei mai importanți consilieri ai președintelui Vladimir Putin, relateaza New York Times . „Occidentul legalizeaza casatoria dintre oameni și…