VIDEO/ Magazin din Constanța, cuprins de flăcări: pericol de explozie Patru autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD au fost trimise la fața locului. Incendiul s-a manifestat generalizat la intreg magazinul alimentar pe o suprafața de aprox 500 mp.A existat, la un moment dat, și pericolul de explozie. Asta pentru ca pe o latura a magazinului se afla și un depozit cu butelii. Incendiul a fost lichidat in aproximativ doua ore. Flacarile au distrus acoperișul pe o suprafața de aprox 30 % și 20% dintr-un autoturism parcat in apropiere. Marfa a fost deteriorata in totalitate.Pompierii au anunțat ca focul s-a aprins cel mai probabil de la un scurt circuit. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

