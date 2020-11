Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Mads Mikkelsen, cunoscut din „The Hunt”, „Rogue One: A Star Wars Story” si „Hannibal”, se afla in negocieri cu Warner Bros pentru a-l inlocui pe Johnny Depp in filmul „Fantastic Beasts 3”, informeaza The Hollywood Reporter, citat de News.ro.Filmul, spinoff „Harry Potter” aflat in prezent in…

