Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a promis vineri angajamentul sau "total", inaintea preluarii, sambata, de catre Franta a presedintiei prin rotatie a UE, afirmand ca 2022 trebuie sa fie un "moment de cotitura" pentru continent, transmite AFP. "La miezul noptii, Franta va prelua presedintia…

- Franța a raportat un record zilnic de peste 100.000 de noi cazuri de coronavirus, in condițiile in care președintele Emmanuel Macron analizeaza masurile de limitare a tulpinii Omicron, care se raspandește rapid, scrie Bloomberg, potrivit Mediafax. Cazurile de Covid-19 au totalizat 104.611…

- Franța a raportat un record zilnic de peste 100.000 de noi cazuri de coronavirus, in condițiile in care președintele Emmanuel Macron analizeaza masurile de limitare a tulpinii Omicron, care se raspandește rapid, scrie Bloomberg.

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, crede ca aceasta masura ar avea „eficacitate foarte redusa” in incetinirea raspandirii variantei Omicron, deja prezenta in UE. Franța „nu intenționeaza sa instituie teste Covid-19” pentru calatorii care vin din alte țari UE, in ciuda creșterii variantei Omicron,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a lansat joi, intr-un discurs care marcheaza inceputul presedintiei franceze a Uniunii Europene (UE), un apel la un serviciu civic european, relateaza AFP. "Sa ne gandim la un serviciu civic european de sase luni, deschis tuturor tinerilor in varsta de pana la 25…

- ​„Relansare, putere, apartenența”: Emmanuel Macron a descris astfel luni seara cele trei axe ale președinției franceze a UE, potrivit AFP. Dupa ce a invocat „nevoia de a renaște ca raspuns la criza”, șeful statului a aparat pe larg „nevoia de a ne asuma aceasta…

- Un prim caz de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului a fost confirmat in Franta metropolitana la un barbat rezident in regiunea pariziana, depistat pozitiv la revenirea dintr-o calatorie Nigeria, anunța Reuters . Barbatul, nevaccinat impotriva COVID-19, cu varsta intre 50 si 60 de ani, nu…

- Doctorul Radu Lupescu este un medic român anestezist și de terapie intensiva, stabilit în Franța. El este, de asemenea, președintele Asociației Medicilor din clinica Rhena de la Strasbourg. În seara de luni, 18 octombrie, medicul român…