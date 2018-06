Stiri pe aceeasi tema

- „Imi spui domnule presedinte sau domnule“, l-a pus Emmanuel Macron la punct pe un tanar care l-a apostrofat intrebandu-l „cum merge, Manu?“, la finalul comemorarii Apelului de la 18 iunie 1940 al lui de Gaulle, la Mont-Valerien, relateaza AFP.

- Europarlamentarul Maria Grapini l-a mustrat pe președintele Franței, Emmanuel Macron, in fața plenului Parlamentului European de la Strasbourg. Grapini l-a criticat pe șeful statului francez pentru ideile despre viitorul Europei și al blocului comunitar. Președintele de la Paris a spus…

- E a doua zi a vizitei de stat pe care Emmanuel Macron o face in Statele Unite. Inainte de dineul de stat oferit in cinstea oaspetilor, un moment ciudat s-a petrecut in fata jurnalistilor. Il puteti vedea in materialul video. Donald Trump, presedintele SUA: Domnule presedinte, cu totii spun ce relatie…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat ca Administratia de la Paris va aloca 50 de milioane de euro sub forma de ajutoare umanitare de urgenta pentru Siria, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "In fata situatiei umanitare, Franta instituie un program de urgenta in valoare de 50 milioane…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca Franta, Marea Britanie si Statele Unite vor anunta, in urmatoarele zile, strategia de a raspunde la presupusul atac chimic din Siria, informeaza site-ul EUObserver.com. Emmanuel Macron a discutat cu printul saudit Mohammed bin Salman la…

- Varsta scolarizarii obligatorii in Franta va scadea de la sase la trei ani incepand cu toamna anului scolar 2019, o masura simbolica in scopul recunoasterii gradinitei, pe care cea mai mare parte dintre copii o frecventeaza deja la aceasta varsta, informeaza AFP marti, transmite AGERPRES . ”Am decis…

