Stiri pe aceeasi tema

- O angajata pe postul de consilier juridic la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti s-a judecat cu institutia dupa ce, in urma unei decizii a Curtii de Conturi, i s-a cerut sa restituie 256 de lei, bani decontati pentru un zbor in Dubai, arata adevarul.ro.Potrivit sursei citate, in…

- Curtea de Conturi a descoperit ca la Primaria Telciu in 2020 și 2021, trei angajați au fost platiți regește. Sumele cu care aceștia plecau luna de luna acasa depașeau salariul viceprimarului localitații. Cum aceasta generozitate contravine prevederilor legale, auditorii Curții de Conturi au cerut Primariei…

- Nereguli și prejudicii de 2 milioane de euro in plin an pandemic. Asta au au gasit inspectorii Curtii de Conturi la Primaria Cluj-Napoca, potrivit unui audit realizat pe anul 2020. Fața de anii trecuți, prejudiciile au scazut sau, intre timp, banii au fost recuperați!

- Parlamentul s-a intrunit astazi in ședința. Pe ordinea de zi sunt mai multe proiecte de lege propuse pentru lectura a doua, inclusiv proiectul de lege pentru modificarea articolului 2 din Legea cu privire la protecția sociala suplimentara a unor categorii de populație. Totodata urmeaza sa fie numit…

- Informatia este cuprinsa in raportul Curtii de Conturi privind finantele publice locale pe anul 2020, la nivelul judetului Constanta, ce poate fi consultat in Sectiunea Document. Am incercat sa obtinem un punct de vedere cu privire la raportul Curtii de Conturi pentru UAT Sacele de la primarul comunei,…

- Curtea de Conturi a gasit, in timpul controalelor facute la primarii, și abateri cauzatoare de prejudicii, urmare misiunilor de audit fiind constatate prejudicii in suma totala de 17.703 mii lei (inclusiv accesoriile aferente), din care recuperate operativ 617 mii lei. „Cele mai semnificative abateri…

- Primariile din județ se susțin din taxele și impozitele locale percepute, contribuții și alte venituri doar in proporție de 30%, este concluzia la care a ajuns Curtea de Conturi, la ultimul control. Nici nu e de mirare, daca luam in calcul ca, potrivit aceluiași raport care vizeaza anul 2020, primariile…

- Costurile masurilor de sprijin legate de pandemia de Covid au reprezentat un procent important din PIB-ul Romaniei, potrivit unui raport al Curții de Conturi. „In ceea ce priveste raspunsul bugetului public la criza pandemica, in 2020, costul total al masurilor de sprijin legate de COVID-19 a fost de…